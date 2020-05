Trotz der Einschränkungen, denen sich ProSieben in der Corona-Krise entgegen sieht, verspricht das Staffelfinale spannend und unterhaltsam zu werden. Bereits zu Beginn werden die Kandidatinnen in futuristischen Kostümen mit dem Ensemble des Friedrichstadt-Palastes Berlin - bestehend aus über 50 Künstlern und Künstlerinnen der "Vivid Grand Show" - auf der Bühne performen. Für den ersten Walk sind die Mädchen selbst verantwortlich. Ihre Aufgabe: die eigene Persönlichkeit in individuellen Looks zu inszenieren. Unterstützung bekommen sie von Choreografin Nikeata Thompson (39, "Got to Dance").