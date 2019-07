Finale am Donnerstag The Masked Singer: Die Favoriten der Jury

Moderatorin Moschner ist besonders angetan von dem Engel: "Er führt uns alle an der Nase herum und ist Entertainment pur! Weg mit den Schubladen und Klischees - so ein Metal-Engel ist einfach eine feine Sache. Er verfolgt mich sogar bis in meine Träume. Ich gestehe: Ihm drücke ich am meisten die Daumen für den Sieg." Moschner denkt, dass sich unter dem Engel der Komiker Luke Mockridge (30) verbirgt. Im Ratespiel setzen die meisten allerdings auf Marius Müller-Westernhagen (70, "Freiheit").