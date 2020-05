Finale am 21. Mai Lovelyn Enebechi: "GNTM"-Sieg hat ihr keine Model-Türen geöffnet

Am 21. Mai wird die neue "GNTM"-Siegerin gekürt. Vor sieben Jahren hat Lovelyn Enebechi (23) als 16-jähriges Mädchen die Castingshow von Heidi Klum (46) gewonnen. Ihren Modeltraum musste sie sich anschließend jedoch aus eigener Kraft verwirklichen, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt. Zudem verrät sie, wer in der aktuellen Staffel ihre Favoritin ist und wie sie die Streitigkeiten rund um Lijana (24) einschätzt.