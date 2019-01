Bei Minusgraden: Chinese halbnackt am Bahnsteig

Die U-Bahnwache verständigte am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr die Polizei. Im Bahnhof Silberhornstraße stehe ein halb nackter Mann am Bahnsteig, so die Meldung. Ein eher ungewöhnlicher Anblick angesichts der augenblicklichen Wetterlage. Eine Polizeistreife fuhr zu der U-Bahnstation. Die Polizisten trafen tatsächlich den 27-Jährigen an, der außer einer Jacke und Turnschuhen nichts mehr am Leibe trug.