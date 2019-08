München - Aggressives Rowdy-Verhalten im Straßenverkehr kommt auch bei studierten Juristen vor: Am Freitag verlor ein 56-jähriger Rechtsanwalt aus München offenbar die Beherrschung, nachdem es ihm an einer grünen Ampel nicht schnell genug gegangen war. Er konnte nicht ahnen, dass der Mann, an dem er dann seine Aggressionen ausließ, ein Polizist (48) war. Der Beamte war privat unterwegs – zumindest am Anfang der Begegnung.