Filme, Doku und eine Party Thomas Gottschalks Geburtstagswoche: So kommen Fans auf ihre Kosten

Tele 5 feiert Gottschalks Schauspielkarriere

Der Privatsender Tele 5 würdigt das Geburtstagskind auf eine spezielle Art und Weise. So nehmen Oliver Kalkofe (54) und Peter Rütten (57) am 15. Mai in der Sendereihe "Die schlechtesten Filme aller Zeiten", kurz "SchleFaZ", die wechselhafte Schauspielkarriere von Thomas Gottschalk unter die Lupe. Gezeigt wird um 21:55 Uhr "Trabbi Goes To Hollywood" (1991). Gottschalk schlüpft darin in die Rolle des Hobby-Erfinders Gunther.