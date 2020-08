Film über Paralympische Spiele "Rising Phoenix": Prinz Harry gibt sein Netflix-Debüt in neuer Doku

Der Streaming-Riese Netflix hat angekündigt, dass am 26. August mit "Rising Phoenix" (dt. "Phönix aus der Asche") eine Dokumentation über die Paralympischen Spiele erscheinen soll. Neben der Geschichte der Paralympics stehen auch Sportler aus unterschiedlichen Ländern im Fokus der Doku. In einem ersten Trailer ist zu sehen, dass zudem Prinz Harry (35) zu Wort kommen wird. Es gebe nichts, was einen wie der Sport aus einer düsteren Lage zurückbringen könne, erklärt er in dem rund zweiminütigen Clip.