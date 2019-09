Margot Hielscher, bei diesem Erlebnis schon in ihren 80er-Jahren, umgab sich konsequent nur mit Jüngeren. Denn wer von Krankheiten oder Tod sprach, fiel bei ihr schnell in Ungnade. Vor gut zwei Jahren starb die Filmdiva kurz vor ihrem 98. Geburtstag in ihrem Bungalow in Bogenhausen – an diesem Sonntag ist ihr 100. Geburtstag.