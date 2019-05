Lichtenfels - Am Mittwoch hat eine Kundin eine Verkäuferin an der Fleischtheke in einer bayerischen Edeka-Filiale beleidigt. Wie Mitarbeiter des Supermarktes auf Facebook posteten, zeigte die Frau auf die Angestellte und sagte zu ihrem Kind: "Wenn Du weiterhin nichts für die Schule lernst, dann stehst Du auch mal dort hinten!"