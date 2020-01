Auch dieses Jahr feiert das "Dschungelcamp" wieder Traumquoten auf RTL. Am ersten Abend schalteten über sechs Millionen Menschen bei der beliebten Ekel-Show ein. Ds liegt an den (un)prominenten Kandidaten und deren Lästereien im Camp, zum anderen aber auch an den lustigen Moderationen von Sonja Zieltow und Daniel Hartwig.