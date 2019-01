"Der Artikel wird in unserem Auftrag in China hergestellt. Sollte das Bodenpapier tatsächlich Echtheit aufweisen, gehen wir davon aus, dass es sich um den Fall eines interkulturellen Missverständnisses handelt", führt WECO weiter aus. Der Hersteller bezieht sich bei seiner Argumentation ebenfalls auf das Swastika-Symbol. "Seine ursprüngliche Bedeutung drückt insbesondere in buddhistischen Glaubenskreisen einzig und allein Glück aus und dient in vielen Teilen der Welt als positive Botschaft." Was wiederum auf einen Reichsadler nicht unbedingt zutrifft.