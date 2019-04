München - Am Sonntagabend hat es auf der Panzerwiese in Freimann gebrannt. Laut Feuerwehr standen rund 500 Quadratmeter der Heide auf Höhe des Arnold-Schönberg-Wegs in Flammen. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte gegen 22 Uhr den dichten Rauch bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.