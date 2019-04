A8 Richtung München für mehrere Stunden gesperrt

Beim Eintreffen der Feuerwehr aus Holzkirchen stand der Sattelanhänger bereits völlig in Flammen. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn in Richtung München komplett gesperrt werden, es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau bis zum Seehamer See. Die Gegenfahrbahn Richtung Salzburg war weiterhin befahrbar, jedoch kam es durch die Rauchentwicklung zu erheblichen Sichtbehinderungen und die erlaubte Fahrgeschwindigkeit wurde in diesem Bereich auf 80 km/h reduziert. Und auch auf der Umleitungsstrecke, der B318, ging es sehr zäh voran.