Münchner Feuerwehr mit mehr als 50 Einsätzen

Die Münchner Feuerwehr warnte vor dem Sturm – bereits am Montagmorgen liefen die ersten unwetterbedingten Einsätze. "Bislang haben wir mehr als 30 Einsatzstellen. Es kommt immer wieder zu Sperrungen von Straßen. Bitte habt Verständnis und sichert bei Euch zuhause lose Gegenstände auf den Balkonen", teilten die Einsatzkräfte via Twitter am Nachmittag mit, in den Abendstunden erhöhte sich diese Zahl noch auf über 50 Einsätze. Ein solcher Unwetter-Einsatz ereignete sich am Mittag, als ein umgekippter Baum auf die Gleise fiel und so teilweise die S-Bahnlinie S2 lahmlegte. In den Abendstunden beschädigte ein umgestürzter Baum eine Oberleitung der S7, starke Beeinträchtigungen waren die Folge.