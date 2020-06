München - Gefahrguteinsatz in der Maxvorstadt! Gegen 12.30 Uhr wurde am Donnerstag die Feuerwehr zu einem Gefahrguteinsatz gerufen. In einer Wasseraufbereitungsanlage für einen Innenhof-Brunnen war Chlor ausgetreten. Die Einsatzkräfte konnten im Technikraum im zweiten Untergeschoss einen Behälter finden, der sich so stark erwärmte, dass durch den entstehenden Überdruck Chlorgas entwich.