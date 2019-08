Rita Ora lässt es auf Formentera krachen

Der Münchner traf Rita Ora in einem In-Lokal. "Ich war am Abend mit Freundinnen im Restaurant Molí de Sal campos. Plötzlich kam Rita vom Nachbartisch zu uns und meinte zu einer Freundin von mir, dass sie so süß aussehe. Sie hat sich aber auch gleich entschuldigt, dass sie so betrunken sei. Ich habe sie zunächst gar nicht erkannt", lacht Bruce Reith. Zur Paella als Grundlage gab es weiter reichlich Sangria mit Cava. "Wir haben noch weiter getrunken und wollten eigentlich noch feiern. Wir mussten aber alle um kurz nach 20 Uhr wieder auf das Boot, um noch bei Tageslicht am Hafen anzukommen."