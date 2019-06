Hammer-Outfit: Jessica Paszka lässt im Urlaub tief blicken

Ihre Follower sind gespaltener Meinung, was die Outfit-Wahl angeht. Eine schreibt: "Das ist überhaupt nicht schön... sieht sehr billig aus. Schade, dass eine so hübsche Frau so Aufmerksamkeit erregen muss. Aber was tut man nicht alles für Follower." Ein anderer kommentiert kurz und knapp: "Too much."