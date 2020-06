Am Dienstagabend hatte sich die Frau übers Telefon mit einem Bekannten verabredet. Nachdem sich beide auf offener Straße getroffen und kurz miteinander gesprochen hatten, griff der Mann die 21-Jährige gegen 21.30 Uhr an und zerrte sie in ein Gebüsch. Er vergewaltigte die junge Frau und entfernte sich anschließend vom Tatort.