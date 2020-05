Mann bot Waffen zum Kauf an

Die Polizei und die Leitstelle der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hielten die betroffene U-Bahn am Sendlinger Tor an. Die Einsatzkräfte, die mit einem Großaufgebot vor Ort waren, konnten den Gesuchten im Untergeschoss des U-Bahnhofs stellen und festnehmen. Ersten Ermittlungen zufolge führte der 36-jährige Münchner drei, wie sich später herausstellte, nicht scharfe Langwaffen in einer Gitarrentasche mit sich. Laut Polizei soll er die Waffen zuvor mehrfach Passanten gezeigt und zum Teil zum Kauf angeboten haben. "Nach einer ersten Einschätzung durch Spezialisten für Sprengstoff und Schusswaffen handelte es sich bei allen drei Langwaffen um keine funktionsfähigen Schusswaffen", teilt die Münchner Polizei mit.