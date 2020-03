Rechter Hintergrund vermutet

Die "frohe Botschaft zu Beginn des neuen Jahres“, wie es in den Briefen hieß, war mit RAZ ("Revolutionäre Aktionszellen)“ und MIEZE ("Millitante Zelle“) unterschrieben worden. Die Verfasserin zitierte darin auch das ehemalige RAF-Mitglied Holger Meins – um ihren rechten Hintergrund zu kaschieren? Nach Angaben der Polizei gebe es derzeit keine Hinweise auf weitere Mittäter. Aufgrund des frühen Ermittlungsstadiums wollten sich die Behörden auch nicht weiter zu möglichen Verbindungen der Frau in die rechte Szene äußern – die "Bild am Sonntag“ berichtet jedoch, sie habe Verbindungen zu der rechtsextremen Kleinpartei "Der III. Weg“.