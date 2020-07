München - Der Nußbaumpark am Sendlinger Tor war in der Vergangenheit als "Un-Ort" verschrien, vor allem als Treffpunkt von Drogenabhängigen. Bis er 2018 von einer Gruppe um Zehra Spindler für Kulturveranstaltungen genutzt wurde. Auch in diesem Jahr will die "Urban League" ihn wieder bespielen. "Es ist ein riskantes Unterfangen", sagt Spindler. "Wenn es floppt, würde es uns sehr weh tun." Die Kulturschaffende war dagegen, den Nußbaumpark trotz Corona zu eröffnen. Doch ihre Kollegen der "Urban League" überstimmten sie. Ihr Programm klingt vielversprechend. "Wir werden einfach wie so ein kleines Festival ausschauen", sagt Gastronom Stefan Weiss, "eine cosy und stimmige Atmosphäre" werde entstehen.