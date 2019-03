Allerdings sind inzwischen viele Kliniken auf Zeitarbeitsfirmen angewiesen – auch im OP-Saal ist der Mangel an Pflegefachpersonal spürbar. So ist es auch in der Sana Klinik, in der Magdalena Kreuzer und Renate Wolf arbeiten. "Besonders in den Ballungszentren gibt es massive Probleme, Schwestern anzuwerben", berichtet auch Dr. Hube. Die Sana Klinik bietet daher beispielsweise Kindergartenplätze für den Nachwuchs der Mitarbeiter – die Kliniken bemühen sich um das Personal.