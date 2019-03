Und Sky, das alle 21 Saisonrennen vom ersten Freien Training bis zur Siegerehrung ohne Werbeunterbrechung übertragen wird, meldet sich ziemlich lautstark in der Königsklasse des Motorsports zurück. Mit einem Königstransfer: Ralf Schumacher wird das Team nämlich als Co-Kommentator verstärken. Der 43-Jährige bestritt selbst 180 Rennen in der Formel 1 und feierte dabei sechs Siege. "Die Nähe zum Motorsport verliert man nie. Die Formel 1 ist immer interessant, ich habe das Thema ja nicht ausgeblendet", sagte Schumacher. Der Bruder von Rekordweltmeister Michael Schumacher hatte in der Vergangenheit bereits Gast-Einsätze als Experte am RTL-Mikrofon übernommen.