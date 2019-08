Tod von Ferdinand Piëch: Kriminalpolizei ermittelt

Wie die "Bild" berichtet, ist der 82-Jährige bereits am Sonntagabend nach einem Restaurantbesuch in Rosenheim gestorben. Demnach soll er in der Gaststätte vor den Augen seiner Ehefrau kollabiert sein. Er wurde sofort ins Rosenheimer Krankenhaus eingeliefert, wo er noch am Abend verstarb. Die Ursache für den Zusammenbruch ist bisher noch unklar.