Waldkraiburg - Nach dem erneuten Anschlag auf ein türkisches Geschäft in Waldkraiburg untersuchen die Ermittler derzeit eine zähflüssige und stinkende Substanz, die am Tatort gefunden wurde. Das Landeskriminalamt analysiere das Material, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. In der Nacht zum Mittwoch waren Fensterscheiben des türkischen Imbisses eingeworfen worden.