Felix van Deventer mag es pflegeleicht Dschungelcamp 2019: Diese Frisur sorgt für Diskussionen

"GZSZ"-Star Felix van Deventer (22) ist der jüngste Teilnehmer im diesjährigen Dschungelcamp. Er wolle bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zeigen, wie er wirklich ist: nämlich Felix und nicht Jonas, seine Rolle in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", war vorab von ihm zu hören. Ob er sich dafür auch eine neue Frisur zugelegt hat? Der Schauspieler präsentierte am Einzugstag an den Seiten abrasierte Haare, der Rest seiner Mähne war oben auf dem Kopf zusammengebunden.