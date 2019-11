"Lange schaue ich mir das nicht mehr an. Das weiß ich." So lauteten Bierofkas schon jetzt vielzitierten Worte, die der 40-Jährige nach dem 4:2-Heimsieg des TSV 1860 gegen Viktoria Köln im Konferenzraum des Grünwalder Stadions ins Mikro sprach. Doch was meint Sechzigs Coach und welche Konsequenzen sind nach der Drohgebärde zu befürchten? Bierofka nahm Bezug auf einen Bericht im "Kicker", in dem Teile aus der Mannschaft Kritik an seiner Arbeit geäußert hätten. Der Coach wiederum wittert im "inneren Kreis" der Sechzger einen Maulwurf. Einen, der gezielt Informationen streut, um dem Trainer zu schaden. Den gilt es ausfindig zu machen: Maulwurf gesucht.