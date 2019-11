Um die Kalorien wieder loszuwerden, hat "Let's Dance"-Gewinner Hans Sarpei ein straffes Programm: "Ich mache jeden Tag Sport, gehe laufen und mache Fitness. Ich habe gemerkt, dass es bei mir am Bauch ansetzt, wenn ich nicht aufpasse." Nach seinem Auftritt in der RTL-Tanzshow wird er bald wieder im Fernsehen zu sehen sein. In welchem Format, ist bisher noch nicht bekannt: "Ich darf noch nicht darüber reden."