Anfang des vergangenen Jahres hatte sein Verband den DAV dazu aufgefordert, seine 207 Kletterhallen in GmbHs umzuwandeln. Der Alpenverein lehnte ab. Zuvor hatte im Dezember 2017 das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ein Urteil gesprochen – das aber nicht für Frieden sorgte. Denn beide Seiten sahen sich bestätigt. So ging der DAV davon aus, dass der größte deutsche Sportverein mit seinen knapp 1,2 Millionen Mitgliedern am Betrieb seiner Hallen nichts ändern muss und auch weiter öffentliche Fördergelder erhalten kann. "Wir haben jetzt Rechtssicherheit", sagte Hauptgeschäftsführer Olaf Tabor damals in München.