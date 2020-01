Februar-Ausgabe großer Erfolg "Playboy" ist dank Laura Müller auf Rekordkurs

Laura Müller aktuell in aller Munde

Auch im RTL-Dschungelcamp ist Laura Müller dank ihres Freundes, Schlagerstar Michael Wendler (47), nahezu tagtäglich ein Thema. Wendlers Noch-Ehefrau, Claudia Norberg (49), behauptete zunächst, Müller sei ein Mitgrund für das Scheitern ihrer Ehe gewesen. Erst auf Nachhaken ihrer Mitcamper relativierte sie ihre Aussage. Michael Wendler meldete sich anschließend via "Bild"-Zeitung selbst zu Wort und bezichtigte seine Ex der Lüge. Demnächst wird Laura Müller auch in der RTL-Show "Let's Dance" zu sehen sein, die ab dem 21. Februar in eine neue Staffel geht.