Februar 2017 vs. Mai 2019 Herzogin Kate: Sie recycelt ein Outfit im Marine-Look

Ein Outfit kann man mehrmals tragen

Als Accessoire wählte Kate eine kleine schwarze Handtasche. Ihre Haare hatte sie in einem Zopf nach hinten gebunden. Das royale Paar besichtigte bei seinem Besuch in Wales den Küstenwachen- und Rettungshubschrauber-Stützpunkt in Caernarfon. Kate und William lebten einst in Nordwales, nachdem sie 2011 geheiratet hatten. William war in dieser Zeit Hubschrauber-Pilot bei der Luftunterstützten Wasserrettung.