Löwen-Test gegen Ingolstadt: Länderspielpause sinnvoll genutzt?

Auf neutralem Boden treffen sich am Freitag der Zweitligist und der Drittligist. Gespielt wird im Sportpark Heimstetten, das dürfte zumindest ein kleinder "Heimvorteil" für den TSV 1860 München sein. Beide Teams kennen sich, zuletzt standen sich die Löwen und die Schanzer im DFB-Pokal der Vorsaison gegenüber - mit besserem Ende für Ingolstadt: 1:2 hieß das Endergebnis damals im Grünwalder Stadion.

Daniel Bierofka will Reservisten testen

Im bayerischen Derby will Löwen-Trainer Daniel Bierofka vor allem den bisherigen Reservisten eine Chance geben. "Dabei können sich auch Spieler zeigen, die zuletzt nicht zum Zug gekommen sind. Ich denke da an Semi Belkahia", so Bierofka über das Innenverteidiger-Talent, das neben einigen anderen Akteuren seinen Einsatz bekommen wird.

Und auch die Ingolstädter wollen beim Test gegen Sechzig einiges ausprobieren. Unter Neu-Coach Alexander Nouri (kam für Stefan Leitl) wartet der Verein noch auf den ersten Sieg - aktuell belegt der FCI den in der 2. Bundesliga den letzten Platz mit acht Punkten aus 13 Spielen.

Auf die Tabelle blickt auch der TSV 1860 München derzeit nicht so gern. In der Dritten Liga gab es für die Münchner zuletzt enttäuschende Ergebnisse – und das Jahres-Restprogramm ist durchaus knackig. Für beide Mannschaften gilt es also, den Test sinnvoll zu nutzen. Wir tickern das Spiel für Sie live aus Heimstetten.