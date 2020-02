"Wir schauen nicht auf die Tabelle"

Wie fällt Ihr erstes Fazit als Chefcoach aus nach bisher vier Siegen und acht Niederlagen?

Es war eine harte Zeit, weil gleich ein Spiel nach dem anderen auf uns zukam – und das gegen die härtesten Gegner. Da war es schwierig, "mood and mode", also Stimmung und Modus, zu verändern. Wir mussten zwischen den Spielen versuchen, Kleinigkeiten anzupassen, um wieder wettbewerbsfähig zu sein, was unser oberstes Ziel war. Dass wir auch in der Euroleague mithalten können, haben wir jetzt in allen Spielen gezeigt und auch, dass die Mannschaft zurück ist, auch wenn wir noch unsere Probleme hatten. Eins davon war, dass wir verletzungsbedingt auf sehr wichtige Spieler verzichten mussten und müssen. Wir wollen unser Spiel jetzt aber trotzdem auf das Level zu bringen, um über 40 Minuten wettbewerbsfähig zu sein. Ob in der Bundesliga oder Euroleague.