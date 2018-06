An diesem einen Spiel wird der Erfolg der gesamten Saison gemessen werden, oder?

Ich will gar nicht darüber nachdenken, dass wir es verlieren könnten. Für uns gibt es keine andere Option als den Sieg.

Zählt jetzt nur noch, wer die besseren Nerven hat, oder worauf wird es ankommen?

Gute Nerven zu haben, gehört in solchen Final- und Do-or-die-Spielen immer dazu. Wir müssen als Mannschaft geschlossen an die Sache rangehen und zeigen, was wir können. Jeder muss sein Selbstvertrauen aufs Spielfeld bringen und die anderen so gut es geht unterstützen.

Im Finale heißt es: "Do or Die!"

Im Viertelfinale gegen Frankfurt, das sie nach 1:2 noch mit 3:2 gewannen, haben Sie mit Bayern eine ähnliche Drucksituation schon erlebt und gemeistert. Hilft Ihnen das jetzt?

Die beiden Serien davor haben uns sehr gut auf das große Finale vorbereitet. Gegen Frankfurt standen wir schon einmal mit dem Rücken zur Wand. Jetzt heißt es wieder: Do or die!

Wer hat dabei die bessere Ausgangslage?

Es steht jetzt 2:2, die Chancen sind fifty-fifty. Wir werden als Team alles reinschmeißen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gewinnen werden.

Uli Hoeneß sagte kürzlich der AZ, dass Sie sich in den Playoffs als Leader der Mannschaft herauskristallisiert hätten. Ist das eine Rolle, in der Sie sich wiederfinden?

Ich versuche einfach, alles zu geben, was ich habe, die Jungs in der einen oder anderen Situation mitzureißen, ihnen positiv zuzusprechen. Wir sind aber ein Team, da gibt es nicht den einen Leader – das große Kollektiv ist das Wichtigste.

Sie gelten trotzdem aber auch als möglicher kommender Finals-MVP.

Das Wichtigste ist wirklich nur, dass wir deutscher Meister werden.

Was würde der Titelgewinn für die Mannschaft und das Umfeld bedeuten?

Es ist das große Ziel, auf das der Kern der Mannschaft jetzt zwei Jahren hingearbeitet hat. Wir haben uns dabei stetig weiterentwickelt. Für jeden persönlich wäre es ein Riesenerfolg, sicher auch für den Verein und die Stadt.

Weitere News zum FC Bayern Basketball finden Sie hier