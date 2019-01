München/Istanbul - Marko Pesics Gedanken dürften sich am Donnerstagabend in Istanbul ziemlich sicher in ein Was-wäre-wenn-Szenario verirrt haben. Die Leistung von Vasilije Micic, mit der er Anadolu Efes zum 92:77-Sieg in der Euroleague gegen den FC Bayern Basketball geführt hatte, war schließlich herausragend.