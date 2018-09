Toto-Pokal: Bewährungsprobe für Mölders in Memmingen

Wieder heißt es: Highlight TSV 1860. Die Löwen gastieren beim FC Memmingen – und sorgen auch im Allgäu für einen großen Hype rund um das Spiel. Es wird ein intensives Spiel erwartet. Im Achtelfinale des Toto-Pokals geht es für die Giesinger schließlich um den nächsten Schritt in Richtung DFB-Pokal. So können sich die Giesinger nur Landespokalsieger für den Cup-Wettbewerb qualifizieren. Oder sie belegen einen der ersten vier Plätze in der Dritten Liga.

Markant: Im Vorjahr beim Aufeinandertreffen in der Regionalliga Bayern hatten die Memminger gegen die Sechzger ordentlich hingelangt. Sascha Mölders bekommt indes nicht die Chance, sich zu beweisen. Der 33-Jährige Routinier, zuletzt nur Back-up, hatte gegen Energie Cottbus einen Schlag auf sein ohnehin schon lädiertes Knie abbekommen. Wie sich seine Kollegen schlagen?

Verfolgen Sie die Toto-Pokal-Partie am Dienstag ab 19 Uhr im Liveticker.