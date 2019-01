Die Bayern gaben zunächst nur in den ersten Minuten Gas, Thiago erzielte die frühe Führung (5.) – nach etwa einer Viertelstunde ließ es der deutsche Rekordmeister dann allerdings etwas langsamer angehen. Prompt folgte der Ausgleichstreffer durch Anastasios Donis, in der 34. Minute hatte Angreifer Nicolás González mit einer Riesen-Chance sogar die Führung für die Schwaben auf dem Fuß. Erst in der zweiten Hälfte, mit der Einwechslung von Serge Gnabry, fingen sich die Münchner wieder.