München/Berlin/Sotschi - Oliver Bierhoff wurde danach gefragt, was ihn positiv stimmt mit Blick auf die weitere Fußball-WM 2018 in Russland. Und insbesondere auf das zweite WM-Gruppenspiel an diesem Samstag (20 Uhr, im AZ-Liveticker) gegen Schweden. "Die Erfahrungswerte mit der Mannschaft. Die Reaktion der Mannschaft jetzt", meinte der DFB-Manager.