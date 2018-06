...die Pleite gegen Mexiko: "Grundsätzlich wurde das Spiel in den letzten Tagen aufgearbeitet. Fußball-Deutschland ist als amtierender Weltmeister extrem daran interessiert, was mit der Mannschaft hier passiert. Es ist in Deutschland immer so, dass ich in Mannschaften gespielt habe, die von außen nicht unterstützt und gepusht werden. Wir haben Angriffsfläche geboten. Andererseits: Wenn schlechte Spiele gemacht werden, können 1.000 Gründe schuld sein. Wir werden nie die richtigen Antworten finden. Wir sind selbstkritisch genug. Was wichtig sein wird, ist, dass wir gemeinsam nach vorne blicken. Wir müssen beide Spiele gewinnen, der Druck ist enorm hoch. Wir werden diese Spiele nicht gewinnen, wenn wir uns selbst zerfleischen und auffressen. Sie können uns glauben: Das Trainerteam und alle in der Mannschaft - wir wollen nichts mehr als Erfolg. Ich wünsche mir einfach, ein bisschen weniger ins Persönliche zu gehen. Heute können wir die Fehleranalyse einstellen, damit wir positiv nach vorne blicken. Wir wünschen uns alle, dass wir noch mehrere Wochen im Turnier sind."