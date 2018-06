Joshua Kimmich kritisiert seit Wochen

Markant: Dabei hatte der Bayern-Star seit Wochen selbst die Kollegen teils deutlich kritisiert, sowohl bei den Bayern als auch im DFB-Team. "Klar, kann man sagen, dass es ein Einstellungsproblem ist, wenn man nicht richtig in die Zweikämpfe kommt. Wenn man Ballverluste drin hat, solche Fehler macht, kann man es immer auf die Einstellung schieben", sagte er etwa nach dem 1:2 im Test gegen Österreich in Klagenfurt auf AZ-Nachfrage: Jeder müsse bei sich selber schauen, "anfangen, zu bohren, was er nicht gut gemacht hat"