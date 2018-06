Joshua Kimmich: Beim DFB und FCB gesetzt

Dies soll im wegweisenden zweiten Gruppenspiel am Samstag (20 Uhr, ARD, Sky und im AZ-Liveticker) in Sotschi gegen Schweden wieder besser gelingen. Das Vertrauen von Bundestrainer Joachim Löw und seinen Mitspielern genießt Kimmich weiter uneingeschränkt. "Joshua ist eines der allergrößten Talente, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Er hat diesen Biss und diesen Hunger, in jedem Training an seine Leistungsgrenze zu gehen", lobte Löw schon beim Confed-Cup-Sieg 2017. Für Weltmeister Toni Kroos ist Kimmich "prädestiniert, in den nächsten Jahren Führungsspieler in der Nationalmannschaft zu sein und ein Weltklassespieler zu werden".