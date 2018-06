Auf die Frage eines Einlaufkindes, ob sie den Stars eine Hilfe seien oder diese unter Druck setzen würden, schmunzelten Jérôme Boateng und Kroos auf dem Podium im DFB-Medienzentrum. "Es hilft uns, dann sind wir auch nicht so aufgeregt, wenn wir noch jemand an der Hand haben", antwortete Boateng – und bekam vom Sitznachbarn Kroos prompt noch einen Ratschlag: "Dann nimmt Jérôme am besten zwei."