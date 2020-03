Auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat eine Maßnahme ergriffen, die größtenteils jedoch auf Unverständnis stößt. Der Spielbetrieb in der 1. und 2. Liga wird eingestellt, jedoch erst ab kommendem Dienstag! Das bedeutet, dass die Mannschaften an diesem Wochenende nochmal spielen – natürlich vor leeren Rängen. Den Anfang machen Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn am Freitagabend.