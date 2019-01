BVB muss bei RB Leipzig ran

Kleiner Seitenhieb in Richtung Bundesliga-Tabellenführer also. Die Borussia muss an diesem Samstag im Topspiel beim Vierten RB Leipzig ran (18.30 Uhr). Bei einer Niederlage der Westfalen in Sachsen, wäre der Rekordmeister wieder richtig in Schlagdistanz. Kovac ist nach dem Sieg seiner Bayern in Baden zumindest schon mal guter Dinge.