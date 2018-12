"Ich will ihn in diese Rolle gar nicht reindrängen, aber ich habe entschieden, dass er das in Zukunft machen soll. Ganz einfach, weil ich der Meinung bin, dass er sich ein Stück weit profilieren soll und muss", erklärte Rummenigge am Rande der Vorstellung eines neuen Bezahlsystems in der Allianz Arena: "Ich bin überzeugt, dass er das gut machen wird. Ich kann nur eins sagen: Er ist nicht nur fleißig und mit Feuereifer dabei. Die Dinge, die er vorbereitet, sind alle sehr klug und lassen uns ziemlich entspannt in die Zukunft schauen."