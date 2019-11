Alles wie immer also. Dass die Münchner nach solch einem Statement-Sieg nicht Tabellenführer sind, mag sich komisch anfühlen im Kosmos des bayerischen Selbstverständnisses. Der Abo-Meister liegt im Klassement weiter vier Punkte hinter dem überraschenden – und überzeugenden! – Primus aus Mönchengladbach. Mit der anderen Borussia, die am Sonntag Werder Bremen mit 3:1 bezwang, misst sich Bayern am 7. Dezember (auswärts). Es dürfte ein echtes Top-Spiel werden.