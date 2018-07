München - Bayern-Star Kingsley Coman ackert für sein Comeback: In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit war der 22-Jährige in bestechender Form, bis ihn im Februar ein Syndemosebandriss außer Gefecht setzte. Coman verpasste die entscheidende Phase der Saison und auch die Teilnahme bei der WM in Russland. Die französische Nationalmannschaft wurde ohne Coman im Kader Weltmeister. (Lesen Sie auch: Bericht - Arsenal mit Millionen-Angebot für Coman)