Jetzt wartet der nächste "unangenehme Gegner" auf den deutschen Rekordmeister - und Trainer Niko Kovac spürt eisigen Gegenwind. In der Kabine der München soll es heftig brodeln, schreibt die "Bild". Die Kritik am 46-Jährigen wächst - dabei hatte er angesichts seines erfolgreichen Auftakts bei seinem neuen Arbeitgeber so viel Lob eingeheimst.