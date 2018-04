+++ Rote Rhetorik gegen die Löwen +++

11:30 Uhr: Die Ultras des FC Bayern geben die Richtung vor – am Sendlinger Tor wurde das "Amateure-Bladdl" verteilt. Die Löwen werden darin als "Turnsportverein 0815" und "Scheich-Club" bezeichnet. Das Grünwalder Stadion ist die "Hermann-Gerland-Kampfbahn".

Ein Auszug aus dem Fan-Schreiben:

"Erinnern wir uns zurück an die Hinrunde, den 22. Oktober 2017. Es war ein guter Tag. Etwas Größeres als einen Derbysieg unserer Amateure gegen die 'Profis' des blauen Gschwerls kann es nicht geben. Nur noch einen zweiten Derbysieg in der Rückrunde, am heutigen Tag. Jungs macht euch noch unsterblicher."



+++ Die Lage am Sendlinger Tor +++

10:57 Uhr: Um 11 Uhr treffen sich die Bayern-Ultras am Sendlinger Tor – nach und nach werden es jetzt auch mehr rote Fans, wie unser AZ-Reporter vor Ort berichtet. Auch die Polizei ist schon vor Ort präsent, insgesamt sind heute im Rahmen des Derbys rund 600 Beamte im Einsatz.

+++ Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin +++

10:50 Uhr: Ein Ausflug für die ganz Spontanen: Das Cafe Rizz in Kreuzberg zeigt auch das Derby zwischen den kleinen Bayern und den Löwen. Ja, richtig – das Kreuzberg in Berlin! Das Münchner Stadtderby stößt also auch über die Grenzen des Freistaats hinweg auf großes Interesse. Löwen-Public-Viewing in der Bundeshauptstadt – irre!

+++ Das sagt Bierofka zu den Bayern-Sticheleien +++

10:45 Uhr: Bereits im Vorfeld des Derbys wurde es hitzig: Bayern-Coach Tim Walter stichelte via Facebook gegen die Sechzger: "Wir wollen unserem Erzrivalen zwei Niederlagen in einem Jahr zufügen. Das ist unser Anreiz. Es ist auf Deutsch gesagt schon scheiße, wenn ich gegen die Roten zweimal im Jahr verliere", hatte Walter auf der Facebookseite des FC Bayern Campus gesagt: "Ich glaube, da tröstet auch ein möglicher Aufstieg nicht drüber hinweg." Wie Daniel Bierofka auf die Provokation reagierte, lesen Sie hier.

+++ Dorsch und Evina dürfen ran +++

10:25 Uhr: Richtigstellung: Niklas Dorsch und Franck Evina, die am Samstag für die Profis des FC Bayern spielten, dürfen heute doch im Derby auflaufen. Paragraph 11, Absatz 3 der DFB-Spielordnung lag ein Interpretationsfehler unsererseits zu Grunde.

Denn an späterer Stelle heißt es in Absatz 4 dazu: "Die Eisnchränkung gemäß Nr. 3 gilt ausschließlich für Spieler der Lizenzvereine oder oder Tochtergesellschaften in den Spielklassen unterhalb der 5. Spielklassenebene."

Demnach dürften Kapitän Dorsch und der erst 17-jährige Evina auch heute auflaufen. Den Interpretationsfehler an vorheriger Stelle bitten wir zu entschuldigen!

+++ Münchner Stadtderby: Vorhang auf! +++

Sonntag, 9:30 Uhr: Schönen guten Morgen, München! Endlich, heute stehen sich der FC Bayern II und der TSV 1860 in der Regionalliga Bayern zum "kleinen" Münchner Stadtderby gegenüber. Das Wetter ist prächtig, das Knistern beinahe schon jetzt greifbar.

Gestern haben sich die Ultras während des Bundesliga-Spiels mit Sprechchören gegen die Löwen schon mal eingestimmt. Da kann Bundesliga gespielt werden, aber ein Spiel steht über allem: das Stadtderby! Bei uns verpassen sie nichts, wir sind den ganzen Tag live für Sie dabei, wenn sich auf Giesings Höhen die "Roten und die "Blauen" gegenüberstehen!

+++ Dorsch und Evina dürfen wohl nicht spielen +++

Samstag, 19 Uhr: Der FC Bayern hat sich vor dem Münchner Stadtderby offenbar selbst dezimiert. Beim 4:1 (1:0) der "Roten" in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt kamen der Kapitän der Reserve, Niklas Dorsch, sowie der erst 17 Jahre junge Stürmer Franck Evina für die Profis zum Einsatz. Dorsch spielte sogar 90 Minuten durch, erzielte bei seinem Debüt prompt sein erstes Bundesliga-Tor.

Die Spielordnung des DFB besagt unter Paragraph 11, Absatz 3, Folgendes: "Nach einem Einsatz in einem Pflichtspiel einer Lizenzspieler-Mannschaft sind Spieler des Vereins, auch wenn sie nicht Stammspieler der Lizenzspieler-Mannschaft sind, für das nächste Pflichtspiel der Zweiten Mannschaft von Lizenzvereinen und alle anderen Mannschaften ihres Vereins mit Aufstiegsrecht, längstens für zehn Tage, nicht spielberechtigt."

Hieße also, dass Dorsch und Evina am Sonntagnachmittag gegen die Löwen im Grünwalder Stadion nicht ran dürfen. Von den Bayern fehlte am Samstag noch die Bestätigung dazu. Ohnehin wäre es fraglich gewesen, ob die beiden Youngster nach ihren Startelf-Einsätzen in der Bundesliga eine Option gewesen wären.

+++ Relegation: Das sagt Saarbrücken zum Löwen-Los +++

Samstag, 16 Uhr: Es ist gelost: Der zu 99 Prozent sichere Meister der Regionalliga Bayern, der TSV 1860, trifft in der Relegation auf den Tabellenführer der Regionalliga Südwest, den 1. FC Saarbrücken. Doch was halten die Saarländer eigentlich vom Los Sechzig? Offenbar nicht viel!

"Es wird eine enge Kiste", erklärte Saarbrückens Geschäftsführer David Fischer der AZ. "Wir hatten es nicht in der Hand, können uns aber auf eine schöne Paarung zwischen zwei Traditionsvereinen auf Augenhöhe freuen."

"1860 hat einen großen Namen und ein Umfeld, das nichts mit Regionalliga oder 3. Liga zu tun hat", meinte Sportdirektor Marcus Mann zur Saarbrücker Zeitung. Sechzig sei zumindest "ein attraktiver Gegner, den wir gerne annehmen".

Da der 1. FC Saarbrücken wegen des Umbaus seines Ludwigspark-Stadions im benachbarten Völklingen mit einer Zuschauerkapazität von nur 6.800 Zuschauern spielen muss, ist beim Löwen-Kontrahenten indes die Vorfreude auf das Grünwalder Stadion groß.

"Wir freuen uns immer, wenn wir in einem Stadion spielen können, in dem gute Stimmung ist, weil wir in unserem Ausweichstadion in Völklingen nicht ganz so die Stadionatmosphäre haben", sagte Fischer der AZ. "Deswegen freuen wir uns auf die Lautstärke, auf ein stimmungsvolles Spiel."

+++ Dorsch und Evina bei Bayern-Profis +++

Samstag, 15 Uhr: Mit Niklas Dorsch und Franck Evina stehen am Samstagnachmittag im Bundesligaspiel der Bayern gegen Eintracht Frankfurt gleich zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft in der Anfangsformation der Profis. Heißt das nun für das Derby am Sonntag, dass der Mittelfeldmann und der Stürmer in diesem nicht auflaufen?

Nicht unbedingt! Vor dem Hinspiel hatte Kwasi Wriedt auch für die Profis gespielt, und statt tags darauf gegen Sechzig in der Startelf. Man darf gespannt sein für Sonntagnachmittag.

+++ Rückkehr von Manuel Schäffler? +++

Samstag, 10 Uhr: Während Sechzig das Derby spielt und um den Aufstieg kämpft, treiben die Löwen freilich schon die Planungen für die neue Saison voran. Wie die AZ bereits berichtete, hätte Drittliga-Torjäger Manuel Schäffler (Wehen Wiesbaden) Interesse an einer Rückkehr nach Giesing. Und was sagt Daniel Bierofka dazu?

"Momentan ist es unrealistisch. Er ist jetzt Torschützenkönig in der Dritten Liga. Wenn einer in der Dritten Liga so auffällig ist, sind natürlich auch Zweitligisten dran. Wir tun uns in unserer jetzigen Situation da natürlich extrem schwer", erklärt der Löwen-Trainer - und lobt Schäffler: "Der Manu ist hier ausgebildet worden, ich habe mit ihm zusammengespielt. Er hat einst noch unter meinem Vater in Fürstenfeldbruck gespielt, das heißt, dass wir uns sehr gut kennen."

Dass es Schäffler "hier bei Sechzig gefällt, ist klar. Es gibt da ja viele Spieler: Ich kann ja mal bei Lars und Sven Bender anrufen und mir meine Traumelf zusammenzaubern", meinte Bierofka und lachte: "Aber, ob die dann kommen, weiß ich auch nicht."

Schäffler hätte früher bei Sechzig einen schwierigen Stand gehabt. "Er hatte mit Benny Lauth und Kevin Volland vorne sehr große Konkurrenz", sagte der Sechzig-Coach weiter: "In der Dritten Liga Torschützenkönig zu werden, ist eine Leistung."

+++ Ziereis fällt aus, Weber fraglich +++

Freitag, 20 Uhr: Markus Ziereis kann wegen seiner Oberschenkelzerrung das Derby beim FC Bayern II am Sonntag nicht bestreiten. "Er ist nicht in der Verfassung, dass ich ihn spielen lassen könnte", erklärte Löwen-Trainer Daniel Bierofka.

Zudem stehe hinter "Felix Weber ein Riesen-Fragezeichen". Den Kapitän plagt eine Muskelverhärtung. "Da fehlen mir dann schon zwei elementare Spieler", sagte Bierofka.

+++ Die Löwen treffen in der Relegation auf Saarbrücken +++

Freitag, 18:50 Uhr: Nun ist es endlich raus! "Losfee" Benny Lauth hat am Rande der Partie zwischen der SpVgg Unterhaching gegen den VfR Aalen die Relegations-Begegnungen für die 3. Liga ausgelost.

Die Löwen werden es, sofern sie die Meisterschaft nicht doch noch verspielen, mit dem FC Saarbrücken zu tun bekommen. Hier geht's zur ausführlichen Meldung.

+++ Die Bierofka-PK im Video +++

Freitag, 18 Uhr: Vor dem Derby sprach Löwen-Trainer Daniel Bierofka über Sticheleien des FC Bayern, die Kämpfermentalität von Timo Gebhart und eine mögliche Meisterparty an der Grünwalder Straße. Hier gibt es das ganze Video von der Pressekonferenz:

+++ Noch 2.500 Karten fürs Public Viewing +++

Freitag, 14:30 Uhr: Nach AZ-Informationen sind bereits die Hälfte der Tickets für das große Public Viewing an der Grünwalder Straße vergriffefn. Demnach sind rund 2.500 Karten für das Event vor der Geschäftsstelle verkauft.

Insgesamt hat die Stadt den Löwen bis zu 5.000 Besucher bewilligt. Tickets sind nach wie vor für 6 Euro online erhältlich.

+++ Gebhart steht sicher im Löwen-Kader +++

Freitag, 14 Uhr: "Der König ist zurück", schrieben jüngst die Löwen-Fans der Bluetsbrüder 1860 auf Facebook - und zeigten eine Montage von Timo Gebhart in einem Filmplakat von "Herr der Ringe". Und: Jetzt ist er wirklich zurück!

Wie Sechzig-Trainer Daniel Bierofka am Freitagmittag auf der Spieltags-Pressekonferenz erklärte, wird der Löwen-Leader und -Spielmacher gegen die "Roten" sicher im Kader stehen. Mehr noch: Er soll im besten Fall erstmals seit seiner Verletzung am 1. September wieder Einsatzzeiten bekommen.

"Timo ist dabei. Ich kann zu einhundert Prozent sagen, dass er im Kader ist", erzählte Bierofka. Es sei indes vom Spielverlauf abhängig, ob er den 29-Jährigen auch einsetzen werde, "aber wir haben jetzt wieder eine Waffe hinten dran", meinte Bierofka weiter.

Gebhart könne "eine Viertelstunde, zwanzig Minuten für Wirbel sorgen, sollten wir in Rückstand geraten oder sonst was passieren", sagte er: "Ich habe eine Option mehr auf der Bank. Wenn er dann kommt, können wir nochmal offensiv zulegen." Bierofka nannte eine weitere Qualität selbst eines nicht ganz fitten Gebharts: "Er hat keine Angst vor niemandem."

+++ TSV 1860 München rüstet sich fürs Public Viewing +++

Freitag, 13 Uhr: An der Geschäftsstelle der Löwen laufen am Freitag die Aufbauarbeiten für das Public Viewing am Sonntag. Bis zu 5.000 Fans sollen hier das Spiel verfolgen können, auf einer großen Leinwand vor dem Gelände.

+++ Strikte Fantrennung angeordnet +++

In einem Fanbrief bittet die Polizei die Anhänger beider Lager, das Derby friedliche zu gestalten. Zudem sollen sie sich "kooperativ und kommunikativ" verhalten. Probleme sollen im Idealfall "eigenverantwortlich bereinigt" und gelöst werden, bevor die Polizei überhaupt einschreiten muss. Hier erfahren Sie mehr.

+++ Polizei ist gerüstet +++

Die Münchner Polizei weiß um die Brisanz des Spiels. Deswegen werden am Sonntag mehr Beamte im Einsatz sein als bei den letzten beiden Derbys. Mehr dazu lesen Sie hier.