Auch während der extremen Ausgangsbeschränkungen in Bayern pflegt Flick einen möglichst engen Kontakt zu seinen Spielern. "Wir haben die Mannschaft fast jeden Tag zusammen, auch wenn das in der Cyber-Welt ist", schildert Flick. Über Video werden sie täglich zum gemeinsamen Konditionstraining zusammengeschaltet. Gemeinsam mit Fitness-Chef Holger Broich übermittelt er von der Säbener Straße aus die Kommandos an die Spieler, die daheim in ihren Häusern, Gärten und auf Dachterrassen schwitzend auf den Spinning-Rädern sitzen.

Mit einzelnen Spielergruppen schaltet sich das Trainerteam zu Video-Calls zusammen. Es sind Notlösungen für den "Hometrainer" Flick, wie die "Süddeutsche Zeitung" ihn nannte. "Man hat trotzdem das Gefühl, man hat die Mannschaft so zusammen", erklärt Flick.

Video: So läuft das Cyber-Training beim FC Bayern ab

Zuhause bleiben: Bayern-Stars wollen gute Vorbilder sein

Die Sehnsucht nach dem Rasen, dem Ball, den Zweikämpfen, dem gewohnten Alltag mit den Teamkollegen nimmt dennoch zu. "Es fehlt der Wettkampf. Es fehlt, die Energie loszuwerden", gab Nationalspieler Joshua Kimmich zu. "Auf Training draußen freut sich jeder", weiß Flick. Die DFL habe den Bundesligaclubs aber empfohlen, bis zum 5. April weiter individuell zu trainieren. Etliche Bayern-Stars, die mit Appellen an die Fans auftraten, zur Eindämmung des Virus dringend zu Hause zu bleiben, wollen da auch persönlich gute Vorbilder sein.

"Der FC Bayern wird da anders beäugt", sagt Flick zu dem brisanten Thema. Anders als etwa der FC Augsburg oder der VfL Wolfsburg, die schon wieder in Gruppen trainiert haben. "Wir tun gut daran, wenn wir eine Vorbildfunktion ausüben", meint der Bayern-Coach. Es wird ohnehin Mai werden, ehe frühestens wieder gespielt werden darf. "Das sind noch fünf Wochen", sagt Flick. Fünf Wochen, in denen er seine Spieler unter Spannung halten muss. "Ich glaube schon, dass die Saison weitergespielt wird. Ich denke da positiv", sagt Flick.

Bleibt Flick über die Saison hinaus?

Neun Ligaspiele stehen noch aus, bevor in München der achte Meistertitel nacheinander gefeiert werden könnte, diesmal aber ohne die üblichen Bierduschen in einem voll besetzten Stadion. "Ich glaube, es ist jedem bewusst, dass es nur mit Geisterspielen geht, die Saison zu Ende zu spielen", erklärt Flick. In normalen Zeiten mag Fußball ohne Zuschauer niemand, kein Spieler, kein Fan, kein Trainer.

Inzwischen aber wächst auch bei den Bayern-Stars die Hoffnung auf diese Notlösung, die für die Clubs wirtschaftlich zwingend ist. "Wir sind alle happy, wenn man weiterspielen kann", sagt Flick.

18 von 21 Pflichtspielen hat der FC Bayern unter seiner Regie gewonnen. Erst war er ein Zwei-Spiele-Interimschef, dann einer bis Jahresende 2019. Vor Corona galt es als Formsache, dass Flick über den Sommer hinaus Bayern-Trainer bleibt. Das Thema würgt Flick in der aktuellen Situation ab. "Es gibt gerade wichtigere Dinge als meine Zukunft", sagt er. Die Aussage ist ehrlich gemeint. Zumal Flick ja weiß, was er will – und was die Münchner Bosse wollen. Das Virus hat ihn beim FC Bayern abrupt gestoppt, aber nur vorübergehend.

Lesen Sie auch: Konkurrenz beim FC Bayern - Ergreift Tolisso die Flucht?